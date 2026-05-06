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Barrio residencial Opportunite speciale

Tel-Aviv, Israel
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$748,000
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ID: 35639
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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Una oportunidad especial para los inversores. 2 nuevas habitaciones en un edificio de lujo en renovación. Entrega programada en 8 meses. A 100 metros del prestigioso bulevar Rothschild.

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