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Casas en Venta en Arabia Saudita

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14 propiedades total found
Villa en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Villa
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Nesaj Al Fursan se encuentra en la zona residencial más grande del norte de Riad, donde se p…
$438,000
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Villa en Riad, Arabia Saudita
Villa
Riad, Arabia Saudita
A unique project Neptune interiors by Mouawad from the developer Darglobal. This is a diamon…
$1,30M
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Villa en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Villa
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Etoile es el primer proyecto de marca en Arabia Saudita. Se encuentra en una zona tranquila …
$1,10M
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Villa 5 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 5 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 5
Área 133 m²
La encantadora villa antigua con casa de huéspedes está en venta en 7400 Kaposvár, Transdanu…
$185,321
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Castillo en Sharurah, Arabia Saudita
Castillo
Sharurah, Arabia Saudita
En Hungría en 8707 Puzstakovacsi (Condado Somogy), una pequeña casa de campo totalmente refo…
$176,496
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Casa en Al Ahsa Governorate, Arabia Saudita
Casa
Al Ahsa Governorate, Arabia Saudita
Área 330 000 m²
En el pequeño pueblo de Iliny, situado en el norte de Hungría cerca de Balassagyarmat en el …
$1,16M
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Nils OttNils Ott
Villa en Ad Diriyah, Arabia Saudita
Villa
Ad Diriyah, Arabia Saudita
Corinthia is a collection of ten private residences built in the traditional najdi style. Th…
$14,30M
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Adosado Adosado en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Adosado Adosado
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Rose Avenue es un complejo de lujo de tipo cerrado en la zona de Al Ared (Al-Ared). El proye…
$531,000
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Villa en Yeda, Arabia Saudita
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Yeda, Arabia Saudita
Ayala is the new standard of luxury living in Saudi Arabia. An outstanding project by develo…
$1,60M
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Villa en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Villa
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Elite casa rural pueblo Rejan Hills en una de las zonas más prestigiosas de Riyadh Hussam, l…
$825,000
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Casa 6 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Casa 6 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 6
Área 128 m²
El pequeño pueblo de Igal se encuentra en el sur de Transdanubia/Hungría, aprox. A 40 km del…
$147,080
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Villa en Ad Diriyah, Arabia Saudita
Villa
Ad Diriyah, Arabia Saudita
Raffles — an exquisite project in the historical city of Diriyah. The developer is the Singa…
$2,80M
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Villa 3 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 3 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 3
Área 103 m²
En el pueblo de Polanyi (Alemania: Polern), situado a 25 minutos en coche de Kaposvar, con u…
$171,789
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Villa en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Villa
Provincia de Riad, Arabia Saudita
En una de las zonas más progresistas de Sedra es el pueblo casero de Ewan, donde se puede di…
$800,000
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