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Terreno y parcelas en venta en Arabia Saudita

3 propiedades total found
Parcela en Sharurah, Arabia Saudita
Parcela
Sharurah, Arabia Saudita
Área 494 524 m²
En el pueblo de 8733 Somogysámson en el condado de Somogy, en el distrito de Marcali en el s…
$470,655
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Parcela en Sharurah, Arabia Saudita
Parcela
Sharurah, Arabia Saudita
Área 2 000 m²
Una parcela de aproximadamente 2000 m2 está en venta en 8695 Buzsák. El pequeño pueblo de Bu…
$29,416
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Parcela en Sharurah, Arabia Saudita
Parcela
Sharurah, Arabia Saudita
Área 155 000 m²
We are particularly pleased to be able to offer you a real rarity on the real estate market …
$10,59M
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