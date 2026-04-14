Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Arabia Saudita
  3. Comercial

Locales comerciales en venta en Arabia Saudita

Provincia de Riad
4
Provincia de Najrán
3
Sharurah
3
8 propiedades total found
Hotel en Yeda, Arabia Saudita
TOP TOP
Hotel
Yeda, Arabia Saudita
El complejo Four Seasons del desarrollador Middad será la nueva atracción de Jeddah. El proy…
$2,61M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 6 700 m² en Provincia de Riad, Arabia Saudita
Hotel 6 700 m²
Provincia de Riad, Arabia Saudita
Área 6 700 m²
Nos complace especialmente poder ofrecerle un hotel muy bien cuidado y sin operadores en una…
$7,30M
Dejar una solicitud
Hotel 11 500 m² en Sharurah, Arabia Saudita
Hotel 11 500 m²
Sharurah, Arabia Saudita
Área 11 500 m²
High-yield worker´s dormitory in 1103 Budapest for sale We are particularly pleased to be ab…
$10,59M
Dejar una solicitud
Hotel 1 000 m² en As Sulayyil, Arabia Saudita
Hotel 1 000 m²
As Sulayyil, Arabia Saudita
Área 1 000 m²
Estamos especialmente contentos de poder ofrecerle un hotel de primera calidad en una ubicac…
$6,47M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Afif, Arabia Saudita
Propiedad comercial
Afif, Arabia Saudita
Número de plantas 2
$16,30M
Dejar una solicitud
Hotel 435 m² en As Sulayyil, Arabia Saudita
Hotel 435 m²
As Sulayyil, Arabia Saudita
Área 435 m²
Este pequeño pero fino hotel fue inaugurado hace 14 años en Szeged, la tercera ciudad más gr…
$1,69M
Dejar una solicitud
Hotel en Sharurah, Arabia Saudita
Hotel
Sharurah, Arabia Saudita
En el municipio de 8372 Cserszegtomaj, a unos 2,5 kilómetros del lago de agua curativa natur…
$2,47M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 429 251 m² en Sharurah, Arabia Saudita
Propiedad comercial 429 251 m²
Sharurah, Arabia Saudita
Área 429 251 m²
En las ciudades más grandes de Hungría, especialmente en Budapest, hay una gran demanda espa…
$32,06M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Arabia Saudita

hoteles
Realting.com
Ir