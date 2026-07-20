  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Barrio residencial Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,27M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 38262
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
YOO Tower, Nissim Aloni Street, Tel Aviv El Tel Aviv YOO Tower ofrece un concepto inspirado en el universo de Starck, combinando lujo, opulencia, humor y estilo sin precedentes. Construido con materiales excepcionales y artesanía. Apartamento situado en la octava planta con una vista sin obstáculos al noroeste. Magnífico apartamento espacioso: • 188 m2 de espacio habitable • 10 m2 de terraza soleada • 4.5 piezas • Habitación asegurada (Mamad) • Gran suite principal con vestidor • Dos baños completos • Inodoros adicionales para invitados • 2 plazas de aparcamiento privadas registradas en el catastro Beneficios del edificio: • Spa • Sauna • Piscina • Sala de deportes • Cuidador 24 horas

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Park tzameret 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Belle opportunite a ne pas rater 4 pieces a vendre dans un immeuble recent het ashdod
Asdod, Israel
de
$718,320
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$564,160
Barrio residencial Duplex proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,27M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Barrio residencial Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Netanya, Israel
de
$751,120
Nuevo Mini Ático en venta en Netanya centro! Nuevo edificio con hermoso vestíbulo! 13a planta con 3 ascensores 3 piezas 2 baños 93m2 + 13m2 terraza Soccah con vista al mar 1 estacionamiento Precio: 2.290.000sh Vacío de carga : 450sh/mes Arnona: 500sh/mes Para más información: Israel: 052,57…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir