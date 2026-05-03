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Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Ra'anana, Israel
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ID: 35509
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaYovel, 28 26

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SUPERBE PENTHOUSE DUPLEX DE 5 PIECES AU CENTRE DE RAANANA BIEN D EXCEPTION IDEALEMENT SITUE A PROXIMITE DES ECOLES ET COMMERCES TERRASSE EXCEPTIONNELLE DE 25 M AVEC VUE DEGAGEE CLIMATISACIÓN. DOBLE VITRAGE. MAMAD. Porte BLINDEE. ASCENSEUR DE CHABBAT.

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