  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

Jerusalén, Israel
de
$2,649
;
10
ID: 34738
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

Sobre el complejo

Edificio clasificado, situado en una calle tranquila y verde Apartamento único con el carácter auténtico de Jerusalén: techos altos, luminoso y espacioso Primer piso, • 3 piezas + entresuelo • Aproximadamente 60 m2 • 1 baño • Sin muebles, excepto nevera, vitrocerámica, horno y armario

Jerusalén, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bel appartement
Ascalón, Israel
de
$620,730
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalén, Israel
de
$2,649
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
Cottage de 8.5 piezas con un potencial enorme. Frente a un parque. La calle tiene un sentido único. Zona tranquila. Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Barrio residencial Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalón, Israel
de
$799,425
en un pequeño edificio de 4 plantas, un ático dúplex de 138m2 salón + 48m2 de terraza, muy hermosa fábrica, bodega y 2 plazas de aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
