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Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
10
ID: 35165
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

Sobre el complejo

Moderno edificio cerca del parque Hayarkon 108m2 + 10m2 balcón 5 habitaciones totalmente amuebladas de alta gama Ascensor / aparcamiento / mamada

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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