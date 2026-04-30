Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv

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Exclusivo proyecto situado en una de las calles más populares de Tel Aviv, combinando encanto local y posición moderna.
Dirigida por Gorel y diseñada por Lior Ben Dov Architects, con un alto nivel de demandas y acabados.
Características clave:
Arquitectura elegante y planes optimizados
Amplias apartamentos con terrazas
Mamad en cada unidad
Proyecto íntimo con beneficios premium
Typologies:
*3 y 4 piezas
*Apartamento jardín
* Ático con techo privado y piscina
Ubicación excepcional:
A pie de Rothschild, Carmel Market (150 m), el mar y los lugares de vida
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Pago flexible
En resumen: un proyecto raro, ultracentral con posicionamiento premium y fuerte potencial patrimonial.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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