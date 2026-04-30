  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique

Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique

Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35499
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kalischer, 28

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Edificio histórico restaurado. Ático de 232 m2 + 50 m2 de terraza en un nivel. Bonitos servicios, tranquilo, 4 orientaciones aéreas, vista abierta. Actualmente alquilado 40.000 shekels/mes.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$793,760
Barrio residencial 2 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,42M
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$915,120
Barrio residencial Rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$836,400
Está viendo
Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
de
$5,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,18M
Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$574,000
Apartamento 3,5 habitaciones en venta con balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: • Área genética • Entrada a un gran salón con balcón con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
de
$820,000
Nuevo edificio cerca del mar. Entrega dentro de 12 meses. RDJ con jardín privado - aparcamiento privado. Apartamento familiar + jardín
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir