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Barrio residencial Appartement dexception avec beau balcon

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35190
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bar Ilan, 14

Sobre el complejo

RUE TRÈS RECHERCHÉE à 2 PAS DE ROTHSCHILD CALME LUMINEUX ET VERDOYANT PRESTACIÓN HAUT DE GAMME ASCENSEUR ET PARKING GRAND BALCON

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Tel-Aviv, Israel
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