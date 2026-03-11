  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
;
10
ID: 34386
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Brandeis, 21

Sobre el complejo

¡Nuevo para venta exclusiva! Una propiedad única, exclusiva y rara. Situado en una calle tranquila y bucólico de los callejones de Yehuda Maccabi, cerca del Parque Hayarkon, en el campo, un espectacular ático dúplex, bañado en luz, distribuidos en dos niveles con ascensor que sirve ambos pisos. En un edificio de lujo de sólo 4 apartamentos. En el nivel inferior, 119 m2 de espacio habitable, además de un balcón abierto de 21 m2 en la parte delantera. Y una terraza soleada de 12 m2 en la parte trasera. (Oportunidad de acomodar 3 amplios dormitorios) Espaciosa sala de estar Lujosa suite principal + baño principal. Arriba, un salón de 32 m2 con baño, cocina americana y dormitorio. Y una terraza panorámica de 91 m2 que ofrece una vista sin obstáculos. El apartamento tiene 2 plazas de aparcamiento (en línea). El apartamento está cuidadosamente mantenido y renovado, con servicios de alta gama: Electricidad inteligente Calefacción de suelo, Parquet.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$548,625
Otros complejos
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación u…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Ra'anana, Israel
de
$2,727
Centro de la ciudad. Nuevo edificio. Cuatro habitaciones nunca viven. 5a planta. brillante. Aparcamiento. disponible desde junio de 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$1,72M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
