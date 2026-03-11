  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura

Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura

Hadera, Israel
de
$736,725
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34917
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el proyecto del reconocido promotor AURA. Aura, propietario de muchos apartamentos en City Hadera. ¡Todas las tiendas y restaurantes están en la planta baja! Soucca tipo Mirpeset de unos 20 metros con impresionantes vistas al mar! ¡A sólo 50 metros de la estación central! Situado en el piso 24 y último! Entrega prevista: 01/03/2026. Honorarios de la agencia: 1,8%.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Está viendo
Barrio residencial Herbert samuel 34 projet aura
Hadera, Israel
de
$736,725
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
en el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento 2 habitaciones en residencia con piscina muy buen producto a la inversión o pie de tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Apartamento 4.5 habitaciones, después de TAMA 38 Renovado a un nivel alto, gran cocina moderna, amplio salón, balcón desde el salón, 3 dormitorios grandes, suite principal, 4 metros cuadrados socca, tamaño, 3 direcciones de aire, ascensor Shabat Posibilidad de muebles, y más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Magníficos 5 habitaciones (16 apartamentos en venta!!) de 110 m2 a 130 m2 optimizados (de 2.550.000 a 3.000.000 NIS) en el proyecto Nof Hapark, proyecto TAMA 38-1, 7 minutos a pie del mar y 4 minutos del tranvía. 4 dormitorios incluyendo un Mamad, con 2 baños, un gran salón, vista del parque…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir