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Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,00M
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10
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ID: 35226
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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Duplex rehov Matalon 1 Sobre 110 m2 más terraza de 29 m2 3 dormitorios en planta baja Salón comedor cocina arriba 2 baños Más un aseo arriba Celular y estacionamiento

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Tel-Aviv, Israel
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