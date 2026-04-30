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Barrio residencial Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
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2
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ID: 35488
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 54 Frenchy

Sobre el complejo

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Grandes 3 habitaciones + balcón 81m2 + 4m2 balcón 3a planta con ascensor + parking Edificio renovado de Bauhaus

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Tel-Aviv, Israel
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