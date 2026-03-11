Barrio residencial For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En Venta – Apartamento 3 habitaciones ideales para inversión, a pie o primera adquisición
¿? Calle tranquila cerca de Bograshov y el mar – Tel Aviv–Jaffa
Precio: 4.480.000
Situado en un edificio nuevo y muy solicitado, este apartamento goza de una ubicación céntrica mientras ofrece una calma excepcional, en el corazón de Tel Aviv.
Características principales:
• 3 piezas
• 2 dormitorios
• 60 m2
• Balcón
• Primera planta en 5 con ascensor
• Mamad (habitación segura)
• Balcón trasero soleado, tranquilo e íntimo
• Luminoso apartamento con distribución inteligente, estado como nuevo
• Estacionamiento registrado en el Tabu – sistema de estacionamiento mecánico
¿? Ubicación Premium:
A poca distancia de la playa, cafés, zonas comerciales, centros culturales y transporte público.
Actualmente alquilado: 10.000 por mes
Premium Real Estate
Tarifas de la agencia : 2 % + IVA
Licencia No 31928721
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo