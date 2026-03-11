Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja
Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto.
Diciembre 2029
Método de pago
Este proyecto está acompañado por Bank Leumi
20% 80% o varias veces
2 habitaciones de 53 a 69m2 con terraza de 9m2, desde el piso 28, vista al sur del parque con una bodega pero sin aparcamiento - Precios desde 2.400.000 sh
2.5 habitaciones 69m2 y 12m2 terraza Precio: 3,000,000 sh
3 habitaciones 80m2 y 11m2 terraza con sótano y aparcamiento, desde la 22a planta, exposición : North/West
Precio desde 3.500.000 sh
5 habitaciones 120m2 y 11m2 terraza, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega, 9a planta - Precio desde 4.500.000 sh
5 habitaciones 135m2, 2 terrazas de 18m2 y 12m2, 3 baños con aseo, 11a planta –
Precio desde 5,000,000 sh
Estos precios pueden estar sujetos a variaciones y no incluyen nuestra comisión de agencia que es 2% H.Taxes
Para más información o para organizar una visita, llámenos
Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
