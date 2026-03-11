  1. Realting.com
  Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
$1,08M
6
ID: 34405
Última actualización: 10/3/26

En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson arquitectos interiores, el proyecto se distingue por un diseño refinado, espacios comunes de alta gama, un paisaje de Gil Dershman y un nivel ecológico de 5281 – 3 estrellas. Los residentes disfrutarán de un exclusivo club, un gimnasio, parque infantil, aparcamiento subterráneo con terminales eléctricas y lujosos halls de entrada. Apartamentos y acabados Los apartamentos, de 3 a 5 habitaciones y áticos, están equipados con: • Sistema inteligente de automatización del hogar y aire acondicionado VRF • Cocina de alta gama con cuarzo • Puertas eléctricas, puertas de diseño y suelos de piedra porcelana • Baños refinados con grifos premium y acabados no clips • Preparación para cine en casa y estación de carga eléctrica Precios • 2 habitaciones de 2.290.000NIS (ejemplo para suelo 14 vistas al mar al oeste) • 3 habitaciones de 2.700.000NIS (ejemplo para el piso 13 con sótano) • 4 piezas de 3.450.000NIS • 5 habitaciones de 3.680.000NIS (ejemplo para la planta 3 con estacionamiento y bodega) • 4 habitaciones de 3.700.000NIS (flor 1, apartamento con posibilidad de soccah) • Ático 5 habitaciones 92.5M2 + 2 terrazas de 92.5M2 y 50.5M2 a 8.200.000NIS Progresos y condiciones • Permisos obtenidos, trabajo en curso (fase de soporte y excavación) • Banker: Bank Hapoalim • Entrega prevista: 30 de abril de 2029 • Métodos de pago favorables: ningún interés o indexación (20% en firma, 30% en préstamo promotor, 45% en entrega, 5% en entrega clave) • Garantía del fabricante Tidhar – 10 años

Bat Yam, Israel
