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Barrio residencial Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh

Hadera, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35129
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Shahal

Sobre el complejo

BZH ✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera! Hay proyectos clásicos... y hay aquellos que redefinen los estándares. Nos complace presentarle un complejo boutique ultra-exclusivo de sólo 15 apartamentos, desde las famosas torres de desarrolladores, que ofrece una experiencia de vida rara, combinando privacidad, serenidad y elegancia. ✨ Nuevos apartamentos de 3 habitaciones (unos 80 m2) raros en el mercado, en una zona residencial de pabellones! ✨ Solo 3 plantas, 5 apartamentos por planta, ✨ Un diseño moderno y funcional, ✨ Un gran espacio de vida brillante, ✨ Una terraza sin vistas con vista abierta, ✨ Normas de construcción y materiales de alta calidad, ✨ Una cocina moderna y excelente, con una encimera de mármol, ✨ Dos dormitorios, incluyendo una suite, ✨ Dos baños, ✨ Aire acondicionado incluido, ✨ Habitación segura arriba, ✨ Un ascensor. ✨ Una plaza de aparcamiento subterráneo, ✨ Entrega dentro de 4/6 meses BZH, ✨ La garantía legal del promotor. Ubicación privilegiada – una de las mejores zonas de Hadera, A solo 5 minutos en coche del mar y del centro comercial Village, Tienda de espacios comerciales en la planta baja, Nueva construcción con altos estándares Cerca de todo: tiendas, escuelas, sinagogas, transporte y acceso rápido a la salida de la ciudad. No es sólo inmobiliaria. Es un arte de vivir, diseñado para una clientela exigente que busca calidad, discreción y una inversión segura. Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

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Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Ocio
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