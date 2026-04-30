Barrio residencial Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Apartamento de 3 habitaciones (incluyendo una habitación segura – Mamad), situado en la primera planta de un edificio moderno que se beneficia de zonas comunes y un elegante hall de entrada.
Características principales
• Primera planta
• Ascensor
• Elegante hall de entrada
• Estacionamiento robótico
• Aproximadamente 77 m2 de espacio habitable
• Terraza solar de unos 12 m2
• Renovado y perfectamente mantenido
• Actualmente alquilado 12,000 ILS/mes (excelente inversión)
Zona central, buscada y muy dinámica, en el corazón de la ciudad, cerca de tiendas, servicios, transporte y playas.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo