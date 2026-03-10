Barrio residencial Au centre

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
de
$548,625
;
5
ID: 34897
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 33 Mikes Place Jerusalem

Sobre el complejo

Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,38 m2, salones con cocina americana; arriba: 1 dormitorio, baño con aseo. Aire acondicionado, buen estado, alquilado 4100 nis Precio: 1.750.000 nis.

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Otros complejos
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$623,865
La perla rara: nuevo apartamento de 2 habitaciones en Ashdod "Calaniot" en entrega inmediata con aire acondicionado, aparcamiento, bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Espectacular ático en un nuevo edificio (2021) – Cerca de Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situado en la calle Gruzenberg, a pocos pasos del mercado, la playa y los lugares más vibrantes de Tel Aviv, este raro ático ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y ubicación privilegiada. De…
Agencia
Immobilier.co.il
