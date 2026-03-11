  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israel
$1,02M
8
ID: 34390
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bnei Moshe, 21

Sobre el complejo

En 25 rue Bnei Moshe, a pocos pasos de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento T3 se vende exclusivamente. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, muy luminoso. Amplio, elegante y renovado. Primera planta y media sin ascensor. Calle tranquila.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Un apartamento muy bien situado en la popa frente al makolet Buenos días. Binouy de pino avanzado (gran potencial para beneficio) Muy rápidamente encomiable
nuevo apartamento 4 habitaciones 100 m2 14m2 terraza nuevo edificio central and developing location
