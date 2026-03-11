  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israel
$6,11M
4
ID: 34382
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yohanan Hurkanos, 3

Sobre el complejo

Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento privado. Este magnífico ático ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. El apartamento está totalmente amueblado y diseñado para su comodidad. Mamad, ascensor, 2 plazas de aparcamiento y bodega.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra'anana, Israel
de
$987,525
Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Otros complejos
A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Alquiler - Nuevo edificio Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contac…
Agencia
Immobilier.co.il
Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Israel
de
$583,110
Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye terraza 14m2, bodega, aparcamiento y ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv
Agencia
Immobilier.co.il
A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$827,640
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tra…
Agencia
Immobilier.co.il
