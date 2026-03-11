Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer

Ático de lujo en el Viejo Norte con vistas a la ciudad y al mar. 4.5 habitaciones de 168 m2 con 2 balcones de 48 m2 y 26 m2. Magnífica terraza privada en el techo de 40 m2. 3 dormitorios grandes y uno más pequeño. 3 baños. Nuevo edificio de alta gama con ascensor y 2 plazas de aparcamiento privado. Este magnífico ático ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. El apartamento está totalmente amueblado y diseñado para su comodidad. Mamad, ascensor, 2 plazas de aparcamiento y bodega.