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Barrio residencial 3 pieces balcon parking

Ramat Gan, Israel
Vendido o vencido
5
ID: 35146
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Ben Gurion,

Sobre el complejo

Y cuadrada de Ramat Gan 72 m2 + balcón Ascenseur + mamad + estacionamiento Super inversión

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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