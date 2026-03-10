Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion
Ubicación ideal, cerca del mar. Propiedad única con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o como pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente.
Características de la propiedad:
• 5 habitaciones principales
• 2 baños
• 275 m2 construidos
• 400 m2 de terreno
• Unidad de vivienda independiente de arriba con entrada independiente (2.5 habitaciones adicionales)
• Ideal para ingresos extras – actualmente alquilados
• Piscina privada
• Mamad (habitación segura)
Instalaciones cercanas:
• Cerca de la playa
• Tiendas, restaurantes y cafeterías
• Parques y zonas verdes
• Escuelas y servicios esenciales
• Transporte público accesible
• Barrio tranquilo, seguro y agradable
Rishon LeZion, Israel
Rishon LeZion, Israel
Ocio
