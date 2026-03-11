  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Asdod, Israel
de
$1,33M
;
20
Dejar una solicitud
ID: 34584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del Mar de Ashdod en la séptima planta. Un estacionamiento y una bodega de 8 m2 completan esta propiedad con un valor seguro. A 2 pasos de la playa, la sinagoga está cerca de cafés y restaurantes, así como de un supermercado. Residencia de lujo con gimnasio, hammam, sauna... 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Un apartamento muy agradable para vivir con vistas panorámicas al mar

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$931,095
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$15,68M
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial Cottage triplex rare
Jerusalén, Israel
de
$1,74M
Está viendo
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Mostrar todo Barrio residencial Projet tour prenium
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Barrio residencial Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
de
$924,825
Magníficos 5 habitaciones (16 apartamentos en venta!!) de 110 m2 a 130 m2 optimizados (de 2.550.000 a 3.000.000 NIS) en el proyecto Nof Hapark, proyecto TAMA 38-1, 7 minutos a pie del mar y 4 minutos del tranvía. 4 dormitorios incluyendo un Mamad, con 2 baños, un gran salón, vista del parque…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir