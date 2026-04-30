  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad

Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad

Ra'anana, Israel
de
$3,58M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Atidim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 habitaciones totalmente renovadas, de lujo y absoluta comodidad. Situado en el sexto piso de 7, este apartamento goza de un brillo natural excepcional y una vista totalmente sin obstáculos de un entorno residencial tranquilo. Superficie genética: 117 m2 optimizado. Soccah terraza de unos 14 m2 para sus momentos de relax. Espacio nocturno: Hermosa suite principal con baño privado con ducha. Cocina: Nuevo, moderno y listo para usar. Seguridad: Mamad (habitación fuerte) integrada. Servicios: Ascensor y plaza de aparcamiento privado. Beneficios: Renovación de sabores, no hay trabajo que planificar. Una rara oportunidad en el mercado actual. Esta propiedad combina la efervescencia del centro de la ciudad con la tranquilidad de una vista sin obstáculos de las villas circundantes. Ideal para una familia o una inversión de calidad.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$7,49M
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$918,400
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$551,040
Está viendo
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$3,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Barrio residencial Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,05M
Exclusivo proyecto situado en una de las calles más populares de Tel Aviv, combinando encanto local y posición moderna. Dirigida por Gorel y diseñada por Lior Ben Dov Architects, con un alto nivel de demandas y acabados. Características clave: Arquitectura elegante y planes optimizados Amp…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Barrio residencial Beau 5 pieces immeuble de luxe
Netanya, Israel
de
$6,19M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Este proyecto está idealmente situado cerca de sinagogas, escuelas y un gran parque infantil. También se encuentra en un nuevo barrio donde la mayoría de los principales fabricantes ya han completado su…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ascalón, Israel
de
$501,840
Neve ilan 4 habitaciones en el centro rue elie Cohen muy buen estado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir