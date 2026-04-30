4 habitaciones totalmente renovadas, de lujo y absoluta comodidad. Situado en el sexto piso de 7, este apartamento goza de un brillo natural excepcional y una vista totalmente sin obstáculos de un entorno residencial tranquilo. Superficie genética: 117 m2 optimizado. Soccah terraza de unos 14 m2 para sus momentos de relax. Espacio nocturno: Hermosa suite principal con baño privado con ducha. Cocina: Nuevo, moderno y listo para usar. Seguridad: Mamad (habitación fuerte) integrada. Servicios: Ascensor y plaza de aparcamiento privado. Beneficios: Renovación de sabores, no hay trabajo que planificar. Una rara oportunidad en el mercado actual. Esta propiedad combina la efervescencia del centro de la ciudad con la tranquilidad de una vista sin obstáculos de las villas circundantes. Ideal para una familia o una inversión de calidad.