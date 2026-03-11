Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv
Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv
Superficie: 46 m2
Planta: 5/5 con ascensor
Precio: 3.600.000
Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado en un edificio clasificado y completamente reconstruido en 2021, la propiedad se encuentra en los pisos añadidos durante la renovación, por lo tanto es nuevo, moderno y luminoso.
Aspectos destacados:
Ultra céntrica ubicación, cerca del mercado del Carmelo y Rothschild
buscando barrio, vivir, cerca de cafés, tiendas, playas y transporte
Apartamento ya alquilado continuamente por 3 años – ideal para inversiones de alquiler
Perfecto para pareja, pie a tierra o inversor
Póngase en contacto con nosotros para un vídeo, una visita o más información.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo