  2. Israel
  3. Bat Yam
  Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Bat Yam, Israel
$783,750
7
ID: 34905
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

Apartamento 3 y media habitaciones, segunda línea de mar 71 m2 + 9 m2 balcón Tres piezas y media 4a planta Exposición al oeste – muy brillante Plaza de estacionamiento incluida Edificio entregado hace 3 años Apartamento ya alquilado – ideal para inversores Posibilidad de quitar fácilmente los inquilinos para moverse Situado en la segunda línea del mar, a pocos minutos a pie de la playa Cerca de la avenida Atzmaout y todas las comodidades: – Camino y transporte público – Tiendas, restaurantes, cafés – Sinagogas – Escuelas y guarderías Aspectos destacados del apartamento: – Acogedor balcón con vista abierta – Cocina abierta y luminoso salón – Nuevo edificio, seguro con ascensor – Quieto, buscado y muy bien servido Rara oportunidad – Para visitar rápidamente.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
