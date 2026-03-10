Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Apartamento 3 y media habitaciones, segunda línea de mar 71 m2 + 9 m2 balcón Tres piezas y media 4a planta Exposición al oeste – muy brillante Plaza de estacionamiento incluida Edificio entregado hace 3 años Apartamento ya alquilado – ideal para inversores Posibilidad de quitar fácilmente los inquilinos para moverse Situado en la segunda línea del mar, a pocos minutos a pie de la playa Cerca de la avenida Atzmaout y todas las comodidades: – Camino y transporte público – Tiendas, restaurantes, cafés – Sinagogas – Escuelas y guarderías Aspectos destacados del apartamento: – Acogedor balcón con vista abierta – Cocina abierta y luminoso salón – Nuevo edificio, seguro con ascensor – Quieto, buscado y muy bien servido Rara oportunidad – Para visitar rápidamente.