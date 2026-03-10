Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento 3 y media habitaciones, segunda línea de mar
71 m2 + 9 m2 balcón
Tres piezas y media
4a planta
Exposición al oeste – muy brillante
Plaza de estacionamiento incluida
Edificio entregado hace 3 años
Apartamento ya alquilado – ideal para inversores
Posibilidad de quitar fácilmente los inquilinos para moverse
Situado en la segunda línea del mar, a pocos minutos a pie de la playa
Cerca de la avenida Atzmaout y todas las comodidades:
– Camino y transporte público
– Tiendas, restaurantes, cafés
– Sinagogas
– Escuelas y guarderías
Aspectos destacados del apartamento:
– Acogedor balcón con vista abierta
– Cocina abierta y luminoso salón
– Nuevo edificio, seguro con ascensor
– Quieto, buscado y muy bien servido
Rara oportunidad – Para visitar rápidamente.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
