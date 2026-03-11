  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Yam, Israel

Bat Yam, Israel
de
$846,450
;
6
ID: 34427
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

Sobre el complejo

Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público. entrega programada para septiembre 2027. Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso. El edificio: • Moderno edificio de piedra de alta gama • Elegante hall de entrada y 2 ascensores • Capa de tierra cuidadosa • Aparcamiento subterráneo Los apartamentos: • Terrazas solares • Acabados de calidad • Preparación para aire acondicionado central • Cocina moderna con cuarzo

Bat Yam, Israel
Otros complejos
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Mostrar todo Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Barrio residencial Panorama sud ouest residence recente
Jerusalén, Israel
de
$877,800
✨ NEW – MEKOR HAIM ✨En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo verde del parque HaMesila que conduce directamente a Moshava Germanit, y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. Situado en un reciente edificio boutique…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
