Barrio residencial 2 pieces en plein centre de tel aviv

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Venta exclusiva
En una calle tranquila y céntrica, cerca del centro comercial Dizengoff
Bar Giora Street
En el Rdc alto (algunos pasos)
Apartamento 2 habitaciones (instalable en 3 habitaciones)
Cerca de 60 m2, muy luminoso con techos altos
Orientación Sur y Oeste
El edificio está siendo renovado, incluyendo el acceso al edificio y una escalera refrescante.
El apartamento está muy bien mantenido y actualmente alquilado.
Disposiciones
Miklat en el edificio
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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