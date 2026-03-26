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Barrio residencial 2 pieces en plein centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$2,45M
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ID: 35038
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bar Giyora, 12

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Venta exclusiva En una calle tranquila y céntrica, cerca del centro comercial Dizengoff Bar Giora Street En el Rdc alto (algunos pasos) Apartamento 2 habitaciones (instalable en 3 habitaciones) Cerca de 60 m2, muy luminoso con techos altos Orientación Sur y Oeste El edificio está siendo renovado, incluyendo el acceso al edificio y una escalera refrescante. El apartamento está muy bien mantenido y actualmente alquilado. Disposiciones Miklat en el edificio

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Tel-Aviv, Israel
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