  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
;
5
ID: 34625
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 5

Sobre el complejo

APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 habitaciones en el corazón de Tel Aviv. Situado en Gordon Street, esta propiedad ofrece un estilo de vida urbano ideal, a solo un minuto a pie de cafés, restaurantes, playas, hoteles, sinagogas, gimnasios y supermercados. Todo lo que necesitas a diario está al alcance. Precio: 9,500,000 libras esterlinas Contacta con nosotros para organizar una visita.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
