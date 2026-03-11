Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 habitaciones en el corazón de Tel Aviv. Situado en Gordon Street, esta propiedad ofrece un estilo de vida urbano ideal, a solo un minuto a pie de cafés, restaurantes, playas, hoteles, sinagogas, gimnasios y supermercados. Todo lo que necesitas a diario está al alcance. Precio: 9,500,000 libras esterlinas Contacta con nosotros para organizar una visita.