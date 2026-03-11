Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON
Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza
Planta: 1 de 7
Partes: 4
3 dormitorios
2 baños
Estacionamiento : 2
Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 habitaciones en el corazón de Tel Aviv. Situado en Gordon Street, esta propiedad ofrece un estilo de vida urbano ideal, a solo un minuto a pie de cafés, restaurantes, playas, hoteles, sinagogas, gimnasios y supermercados. Todo lo que necesitas a diario está al alcance.
Precio: 9,500,000 libras esterlinas
Contacta con nosotros para organizar una visita.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo