  Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement

Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement

Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
;
7
ID: 34194
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat HaSharon

Sobre el complejo

Hoy un apartamento de 3,5 habitaciones situado en la primera planta. En 4 a 5 años el edificio será destruido y reconstruido se beneficiará de 30 m2 adicionales .d un piso más elevado desde una terraza de 12 m2 de un aparcamiento y una bodega. una verdadera oportunidad de valor añadido.

Ramat HaSharon, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

