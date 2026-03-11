  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Hadera, Israel
de
$2,41M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34320
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNegev

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH ¡Nuevo exclusivamente! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta una lujosa casa de 6 habitaciones en la nueva zona residencial de Givat Olga, a unos 200 metros del mar! Una nueva casa, un ambiente único: - Casa de ultradiseño reciente, - 6 habitaciones de 270 m2 de espacio habitable en una parcela de aproximadamente 230 m2, - Interior moderno y refinado, pensado en cada detalle, - Gran salón con vistas al exterior, - Excelente cocina de alta gama con una gran isla central, - Gran suite parental brillante, - Habitaciones espaciosas, - Posibilidad de hacer un estudio con entrada independiente, - La azotea con vista al mar! - Carpintería personalizada, - Aire acondicionado en cada habitación, - Smart home - sistema de automatización de casa, - Dos estacionamientos, sótano. ¡Un bien excepcional! ¡El sueño de vivir junto al mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Grado profesional - 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Bat Yam, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Está viendo
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Situado en una de las zonas más populares del norte de Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, este apartamento goza de un ambiente urbano buscado, cerca del mar, tiendas, transporte, cafés y rutas de ciclo. El barrio, en medio de la renovación arquitectónica gracias a los proyectos TAMA 38, es ahora u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
¡BUSINESS! Kiriat yovel limit Ramat Charet, nuevo edificio después de Tama 38, vestíbulo y ascensor, al pie del tranvía futuro y a dos minutos del centro comercial "Malha". Ático 4 habitaciones 80m2 con una enorme terraza de 80m2 soucca: terraza parcialmente cerrada con terraza de techo eléc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
3 piezas buena inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir