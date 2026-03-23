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Barrio residencial Israel un investissement facile au coeur dashdod

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Barrio residencial Israel un investissement facile au coeur dashdod
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ID: 34990
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 11 Michael Ohayon

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Israel una inversión fácil, en el corazón de Ashdod, ubicación única y estratégica Las fortalezas: -La ubicación única en el corazón de Ashdod, frente al ayuntamiento, centros comerciales, estación de autobuses, restaurantes, supermercados -Oficinas con gran rentabilidad: las oficinas existentes en Ashdod en la ciudad, alquiler entre 80 y 100 shekels por metro (20-25 euros) -Reservación de sólo 15% (por ejemplo para una oficina de 87 m2 = 221 850 shekels alrededor de 55 000 euros) -1a compra, financiamiento bancario excepcional 75%, y ya propietario en Israel, financiación bancaria completa! Ubicación geográfica: https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Las películas van desde 65 m2 a 127 m2 de 1479 000 shekels (unos 370000 euros). Foto real de la construcción en curso del programa Gan Haïr Ashdod ? Llámanos Dov Uzan

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