  4. Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Asdod, Israel
de
$971,850
;
6
ID: 34095
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

Sobre el complejo

Français Français
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices ni intereses

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
