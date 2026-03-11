  1. Realting.com
  Israel
  Ascalón
  Barrio residencial Hauts plafonds

Barrio residencial Hauts plafonds

Ascalón, Israel
de
$1,25M
;
7
ID: 34694
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad

Ascalón, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Netanya, Israel
de
$1,51M
Situado en el distrito buscado de Ir Yamam en Netanya, cerca de Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam y playas. Apartamento 5 habitaciones de 140 m2 Segundo piso Terraza de 18 m2 con vista, Dos estacionamientos y una bodega. Residencia reciente de pie, que ofrece gimnasio, sala de juegos para niñ…
Ascalón, Israel
de
$648,945
caso excepcional para no perderse agamim, pequeño edificio de 2 plantas, rdj 4 p de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento - Estás en camino. super prosuit to investment or habitat 2 años
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 h…
