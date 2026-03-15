  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement

Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement

Asdod, Israel
de
$567,435
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Michashvili

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial Rare a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$940,187
Está viendo
Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6 arrondissement
Asdod, Israel
de
$567,435
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Mostrar todo Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
de
$3,54M
Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Jerusalén, Israel
de
$909,150
En Kiryat Moché, entrada a la ciudad, cerca de la estación de tranvía, gran 3P brillante con una triple exposición y dos balcones. Precio comercializable, ¡Libertad ahora!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Yedidia Frankel Project 40 Edificio clasificado sólo donde se rehabilitará la fachada (el resto será una nueva construcción) ubicada en Herzl 82 Yedidia Frankel en el nuevo VIBE en Tel Aviv en el corazón del animado distrito de Florentine Proyecto de tienda de 6 plantas Venta 2 tiendas 2 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir