Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

Hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el noveno piso de un edificio moderno en una de las zonas más buscadas de Netanya, a pocos minutos a pie de Kikar ( plaza central) y la playa. El apartamento ofrece 111 m2 de espacio habitable, así como una terraza de 17 m2 orientada al noroeste, lo que permite disfrutar de un hermoso brillo y una agradable brisa marina. Características 111 m2 de espacio habitable Terraza de 17 m2 4 piezas 9a planta Exposición al noroeste Aparcamiento privado Cave Excepcional ubicación cerca del mar, Kikar, restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados y transporte.