Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

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Hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el noveno piso de un edificio moderno en una de las zonas más buscadas de Netanya, a pocos minutos a pie de Kikar ( plaza central) y la playa.
El apartamento ofrece 111 m2 de espacio habitable, así como una terraza de 17 m2 orientada al noroeste, lo que permite disfrutar de un hermoso brillo y una agradable brisa marina.
Características
111 m2 de espacio habitable
Terraza de 17 m2
4 piezas
9a planta
Exposición al noroeste
Aparcamiento privado
Cave
Excepcional ubicación cerca del mar, Kikar, restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados y transporte.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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