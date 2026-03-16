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Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

Netanya, Israel
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Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
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ID: 34974
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

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Hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el noveno piso de un edificio moderno en una de las zonas más buscadas de Netanya, a pocos minutos a pie de Kikar ( plaza central) y la playa. El apartamento ofrece 111 m2 de espacio habitable, así como una terraza de 17 m2 orientada al noroeste, lo que permite disfrutar de un hermoso brillo y una agradable brisa marina. Características 111 m2 de espacio habitable Terraza de 17 m2 4 piezas 9a planta Exposición al noroeste Aparcamiento privado Cave Excepcional ubicación cerca del mar, Kikar, restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados y transporte.

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Netanya, Israel
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