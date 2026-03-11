  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

Asdod, Israel
de
$780,615
;
14
ID: 34585
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaZionut, 7

Sobre el complejo

Apartamento 4 y media habitaciones en Ashdod en la ciudad en venta con 2 terrazas, aire acondicionado, mamá, aparcamiento. Cerca de parques, tiendas, medios de transporte, escuelas, sinagogas... Apartamento muy bien mantenido; Un valor seguro en el centro de Ashdod

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
