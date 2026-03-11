  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Tel-Aviv, Israel
$1,02M
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 41

Sobre el complejo

* Charming small 2 rooms * 40m2 con mamá * Edificio moderno y bien mantenido * Aparcamiento subterráneo * Cerca de playa y Marina de Tel Aviv

Barrio residencial A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Aviv, Israel
de
$6,27M
Excepcional y raro ático de 176m2 terraza con azotea de 32m2 Shabazi calle en el corazón de Neve Tzedek! Planta baja: 3 cómodas habitaciones incluyendo una suite principal con balcón privado de 5 m2, 2 baños modernos y un pequeño salón íntimo. Alto nivel: una magnífica azotea de 32 m2, ide…
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Hoy un apartamento de 3,5 habitaciones situado en la primera planta. En 4 a 5 años el edificio será destruido y reconstruido se beneficiará de 30 m2 adicionales .d un piso más elevado desde una terraza de 12 m2 de un aparcamiento y una bodega. una verdadera oportunidad de valor añadido
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$385,605
3 habitaciones en el centro de la ciudad
