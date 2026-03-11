  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Hadera, Israel
de
$874,665
;
8
Dejar una solicitud
ID: 34492
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2, - Un amplio espacio habitable abierto en una magnífica terraza de 16 m2, - Una hermosa cocina espaciosa, - Una suite principal con vistas al mar y un baño privado, - En el piso 19 de 25, - 3 habitaciones infantiles, incluyendo una habitación segura, - ascensor Shabat, - Un sótano privado. - ¡Dos plazas de aparcamiento! El edificio se beneficia de 3 ascensores incluyendo 1 de Shabat, un gimnasio, un vacío de basura en el suelo, una sala de recepción disponible para los residentes. Cerca de un gran parque, nuevas tiendas cerca del barrio y salida a la autopista 2. ¡A unos 5 minutos a pie del mar! ¡Una excelente oportunidad! Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Barrio residencial Un rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$874,665
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$376,200
APARTADO 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Mostrar todo Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Este anuncio representa una notable oportunidad para adquirir dos propiedades independientes ubicadas en el histórico barrio judío de Jerusalén, a solo 600 metros del Muro de Lamentación. Estas residencias ofrecen vistas extraordinarias del casco antiguo y Har HaBait, combinando exclusividad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir