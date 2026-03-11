Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural!
Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham.
Sus características:
- Una superficie de 125 m2,
- Un amplio espacio habitable abierto en una magnífica terraza de 16 m2,
- Una hermosa cocina espaciosa,
- Una suite principal con vistas al mar y un baño privado,
- En el piso 19 de 25,
- 3 habitaciones infantiles, incluyendo una habitación segura,
- ascensor Shabat,
- Un sótano privado.
- ¡Dos plazas de aparcamiento!
El edificio se beneficia de
3 ascensores incluyendo 1 de Shabat, un gimnasio, un vacío de basura en el suelo, una sala de recepción disponible para los residentes.
Cerca de un gran parque, nuevas tiendas cerca del barrio y salida a la autopista 2.
¡A unos 5 minutos a pie del mar!
¡Una excelente oportunidad!
Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licencia profesional 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
