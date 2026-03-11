  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique

Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique

Ra'anana, Israel
de
$1,03M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34179
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,36M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
de
$818,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oferta especial para el lanzamiento: pagar 400.000 у ahora, y el resto - según un plan especial más cercano al asentamiento, y sin referencia al índice. El número de apartamentos y la duración de la acción son limitados.Acerca del proyectoCerrado barrio boutique en la intersección de Shoshan…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Barrio residencial Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,10M
A pocos pasos de Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard y a 5 minutos a pie de la playa este ático dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, dentro de un nuevo edificio boutique con arquitectura preservada, en la 5a planta con ascensor. Características pri…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir