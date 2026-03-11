  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial Givat mordehai entree herzog

Jerusalén, Israel
$971,850
ID: 34305
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek hatsvaim y el jardín botánico. También se encuentra al pie de la nueva estación de tranvía, jardín de infantes y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 inscritos, 3 dormitorios incluyendo la mamada (habitación segura) .. Tiene 2 baños y un balcón de 12 m2 con hermosa vista abierta. Una bodega y plaza de aparcamiento (sujeto a disponibilidad) El apartamento requiere renovaciones con gran potencial. Disponible inmediatamente.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
PARA LA VENTA – NUEVAS 4 PARTES NEAR EL MAR CON PARQUE, TERRASS Y CAVE Superficie: 92 m2 + 8 m2 de terraza Ubicación: Calle tranquila cerca de Royal Beach 3 dormitorios (uno con refugio) 2 baños 2 aseos Nuevo edificio Aparcamiento Cave Precio: 7.800,000 libras esterlinas Contacta con nosotro…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Barrio residencial Maison arabe au coeur de baka
Jerusalén, Israel
de
$11,00M
En el corazón de Baka tranquilo y pastoral, casa árabe + posibilidad de construir 250 m2, enorme jardín (aprox. 700 m2), completamente renovado, calefacción por suelo radiante + aire acondicionado, amplio aparcamiento, 5 baños, 5 aseos, verde
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
