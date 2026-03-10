  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv

Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
;
7
ID: 34786
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 108

Sobre el complejo

En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar HAmedina y Yarkon Park. Aquí hay un proyecto muy hermoso que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamento de 2 habitaciones a ático. con vistas al mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

