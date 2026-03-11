  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Barrio residencial Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$16,30M
;
12
Dejar una solicitud
ID: 34071
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yirmiyahu, 25

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional Penthouse-Villa goza de una ubicación privilegiada con vistas al parque Yarkon, con vistas panorámicas al parque, el Mar Mediterráneo y el paisaje urbano. Idealmente situado en el corazón del distrito antiguo de Tel-Aviv, la propiedad ofrece acceso a pie al Puerto de Tel-Aviv, la playa y muchos cafés, restaurantes y tiendas, todo en un ambiente urbano verde, tranquilo y refinado. Es una rara residencia a escala urbana, combinando intimidad, volúmenes generosos y un diseño arquitectónico cuidadoso. El ático desarrolla unos 380 m2 repartidos en los pisos quinto y sexto y tiene acceso directo a través de ascensor seguro y codificado. El interior tiene cinco dormitorios, incluyendo una gran suite principal, dos grandes salones, tres cocinas totalmente equipadas y dos habitaciones aseguradas (mamad). Los espacios habitables se distinguen por altos techos, una escalera suspendida, amplias ventanas zenithal, cuatro entradas independientes y un concepto arquitectónico que ofrece la sensación de una villa privada colgando sobre la ciudad. La propiedad tiene tres terrazas que ascienden aproximadamente 90 m2, ampliando los espacios habitables y creando una conexión natural y armónica entre el interior y el exterior. También incluye tres plazas de aparcamiento estándar y un espacio de almacenamiento privado. Una rara oportunidad para adquirir una prestigiosa residencia con una presencia afirmada, en uno de los lugares más buscados y cualitativos de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$783,750
Está viendo
Barrio residencial Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$16,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir