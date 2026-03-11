  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac

Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac

Ascalón, Israel
$579,975
10
10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israel
de
$749,265
Barrio residencial Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$689,387
Barrio residencial 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Bord de mer
Barrio residencial Bord de mer
Ascalón, Israel
de
$335,445
Joyau à la Marina : 50m de la playa! ????? Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas). Ubicación del sueño: 50 metros del agua. Confort: Espacio optimizado con terraza solarium. Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total…
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (11…
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega direct…
