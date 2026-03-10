  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem

Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$6,897
;
9
ID: 34828
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Dúplex único y tranquilo, con una vista clara y verde del casco antiguo y el nuevo pueblo. Techos altos. Planta 1: amplio salón, cocina, comedor, dormitorio y baño. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, gran espacio de oficina. Superficie: 180 m2 6 piezas Terrazas : 65 m2 (la gran terraza es kosher para Souccot) Calentador de agua solar Aire acondicionado Calefacción Parcialmente terrestre No hay aparcamiento Situado en la segunda planta, unos 20 pasos

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Asdod, Israel
de
$548,625
Barrio residencial Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Haifa, Israel
de
$374,633
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,897
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,05M
¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Apartamento 4 habitaciones en venta en Ashdod alto standing, residencia "Dekel" junto al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
