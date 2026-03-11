  1. Realting.com
  Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israel
$2,12M
3
ID: 34644
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot Rothschild, 36 Rothshild St Allenby St

¿Excelente mejor? SALE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Descubre este increíble apartamento de 75 m2 situado en la prestigiosa Torre Meier en Rothschild Boulevard, la dirección más buscada de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece características de alta gama y materiales de lujo para comodidad sin igual. Características del apartamento : 75 m2 2.5 habitaciones, incluyendo un amplio salón Hermosa luz natural Parking incluido Espacio de almacenamiento Acabados y materiales de lujo La torre ofrece un impresionante complejo con: Piscina Fitness Centre Habitación con piscina Sala de deportes Spa Mantenimiento del edificio : 2500 nis al mes Arnona: 900 cada 2 meses No te pierdas esta oportunidad única de vivir en una de las torres más exclusivas de Tel Aviv, ofreciendo la comodidad y la elegancia que mereces. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y planificar una visita! Premium Real Estate

Tel-Aviv, Israel
