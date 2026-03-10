Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Magnífico apartamento de 4 habitaciones reformado en el corazón de Tel Aviv
Rara en el mercado, este apartamento ofrece una ubicación excepcional con servicios de alta gama.
Detalles de la propiedad:
Superficie construida: 120 m2
4 amplias habitaciones
1a planta con ascensor
Aspectos destacados:
Gran salón luminoso
Amplias habitaciones y diseño optimizado
Cocina moderna
Altura de techo cómoda
Edificio de mantenimiento con entrada segura
Barrio Premium, ideal para vivir o invertir
Ubicación:
Ben Yehuda y Ben Gurion Boulevard esquina
A pocos minutos a pie del mar, paseo marítimo y la piscina Gordon
Cerca de Dizengoff: cafeterías, restaurantes, supermercados, tiendas y bares
Cerca del transporte, rutas de ciclo y zonas verdes
Tramway pronto operativo en la calle, obras casi terminadas
Barrio tranquilo mientras que en el corazón de la vida urbana dinámica
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
