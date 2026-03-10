Barrio residencial Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Magnífico apartamento de 4 habitaciones reformado en el corazón de Tel Aviv Rara en el mercado, este apartamento ofrece una ubicación excepcional con servicios de alta gama. Detalles de la propiedad: Superficie construida: 120 m2 4 amplias habitaciones 1a planta con ascensor Aspectos destacados: Gran salón luminoso Amplias habitaciones y diseño optimizado Cocina moderna Altura de techo cómoda Edificio de mantenimiento con entrada segura Barrio Premium, ideal para vivir o invertir Ubicación: Ben Yehuda y Ben Gurion Boulevard esquina A pocos minutos a pie del mar, paseo marítimo y la piscina Gordon Cerca de Dizengoff: cafeterías, restaurantes, supermercados, tiendas y bares Cerca del transporte, rutas de ciclo y zonas verdes Tramway pronto operativo en la calle, obras casi terminadas Barrio tranquilo mientras que en el corazón de la vida urbana dinámica